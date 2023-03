TotalEnergies in Antwerpen krijgt na proefvergunning voor 2 jaar dan toch nieuwe vergunning voor 20 jaar

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace zijn tevreden met de voorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen. Zij hadden bezwaren ingediend tegen de oorspronkelijke vergunningsaanvraag. "Het gaat om een aanzienlijke stikstofreductie, van 20 ton in de eerste aanvraag naar 1400 ton nu", zegt Tycho Van Hauwaert van de BBL. "Uit het verleden weten we wel dat het bedrijf niet altijd maatregelen heeft doorgevoerd om de impact op het leefmilieu te verkleinen. We hopen dat de overheid zal ingrijpen als dat ook nu het geval is."