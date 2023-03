Vooruit en Groen nemen samen deel aan gemeenteraadsverkiezingen in Herent

Het nieuwe kartel van Vooruit en Groen wil het wel anders aanpakken, zegt Luk Draye van Vooruit Herent. “We willen een beleid dat warmer en transparanter is. Ook het personeelsbeleid willen we anders aanpakken, daar zijn de laatste tijd toch heel wat pijnpunten naar boven gekomen. In de eerste plaats gaan we samenwerken met Groen. Als mensen zonder partijkaart zich geroepen voelen om mee te doen als onafhankelijke dan gaan we dat zeker bekijken.”