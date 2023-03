Moeder krijgt celstraf met uitstel en rijverbod voor rijden onder invloed van cocaïne in Diest met kinderen op achterbank

Een moeder heeft in beroep een celstraf van 30 maanden en een boete van 9000 euro met uitstel gekregen voor het rijden onder invloed van cocaïne in Diest. De vrouw negeerde ook haar rijverbod. Ze moest zich op de politierechtbank verantwoorden voor in totaal zeven overtredingen. De politie kon de vrouw tegenhouden voor een controle in Diest. Ze had toen al een rijverbod. De bestuurster probeerde nog aan de controle te ontsnappen en beging daarbij verschillende verkeersovertredingen.

Op het moment van de feiten zaten haar kinderen op de achterbank zonder gordel. Bij haar arrestatie bleek ze ook nog onder invloed te zijn van cocaïne. De vrouw was al twintig keer veroordeeld, voornamelijk voor drugsfeiten en het negeren van een rijverbod. Intussen laat de vrouw zich behandelen voor haar drugsproblemen. De rechtbank gaf haar een celstraf van 30 maanden met uitstel. Ook de geldboete van in totaal 9.000 euro is met uitstel. De vrouw mag de komende drie jaar geen drugs gebruiken en moet zich ook verder laten begeleiden. De rechtbank legde haar ook een nieuw rijverbod op van een jaar.