Sinds terugkeer in 2018 gaf Vlaamse overheid al bijna 2,8 miljoen euro uit aan de wolf en dat zal nog oplopen

Een dierenarts, aangesteld door het INBO komt dan ter plaatse om DNA-stalen te nemen. Volgens expert Joachim Mergeay van het INBO weet men in 98 procent van de gevallen wie de dader is. "Als er een nekbeet is, kan je bijna zeker zijn dat het een wolf was", zegt hij. "We nemen toch een DNA-staal omdat mensen willen weten welke wolf het was. En omdat het voor ons wetenschappelijk interessant is om alle dieren binnen de roedel individueel te identificeren. Tot nu toe hebben we vijf van de 9 welpen geïdentificeerd."