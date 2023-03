Renovatiekost Sint-Eustachiuskerk in Zichem loopt  op tot 5,6 miljoen euro: “We gaan in geen geval ons eigen financieel debacle organiseren”

Bij de start van de werken aan de Sint-Eustachiuskerk in Scherpenheuvel-Zichem was de totale kostprijs begroot op 4,8 miljoen euro, waarvan 2,8 miljoen euro betaald zou worden door Vlaanderen en 2 miljoen euro door de stad. Maar de kosten van de instandhoudingswerken lopen op tot 800.000 euro extra, die de stad zelf zal moeten betalen. “ Twee miljoen euro betekende al een zeer zware inspanning voor onze stad. Maar we hadden geen andere keuze. Het gaat om een beschermd monument en er is de intrinsieke erfgoedwaarde. Verder is er het aspect van de openbare veiligheid. De kerk is gelegen langs een drukke gewestweg met veel voetgangers en fietsers, midden in het dorp en vlak bij de dorpsschool. Er zijn al meermaals vallende stenen naar beneden gekomen en de toren stond 15 jaar geleden al op instorten. Dit soort gevaarlijke toestanden en risico’s moeten de komende jaren absoluut voorkomen worden”, stelt burgemeester Manu Claes.