Coronascepticus Willem Engel verliest ook tweede lasterzaak tegen viroloog Marc Van Ranst

Engel stapte naar het hof van beroep, maar kreeg ook daar ongelijk. Het hof oordeelde dat Van Ranst geen fout had gemaakt. "Iemand een virusontkenner noemen is geen feit, wel het uitspreken van een beoordeling over iemand. Er is dus geen sprake van laster", klonk het in het arrest.

Engel had ondergeschikt aangevoerd dat er ook sprake van een belediging kon zijn. Het hof verwees naar een tweet die hij voor het interview van 11 augustus 2021 verstuurd had en waarin Engel letterlijk stelde dat COVID-19 een "scam, heist en een hoax" was. "De tweet maakt duidelijk dat hij het bestaan van het virus ontkende en dus op dat moment een virusontkenner was. Er is dus geen sprake van een belediging."

Anders dan in eerste aanleg kreeg Van Ranst ditmaal geen schadevergoeding van 4.000 euro toegekend wegens tergend en roekeloos geding. Zijn vordering werd afgewezen als ongegrond. Vorige week verklaarde het hof van beroep zich al onbevoegd om te oordelen in een andere, gelijkaardige zaak die Engel had aangespannen tegen Van Ranst. Toen meende het hof dat er sprake was van een drukpersmisdrijf, waarvoor enkel het hof van assisen bevoegd is.