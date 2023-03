Huis in Jonkershove tijdelijk onbewoonbaar na brand

De bewoner merkte de brand op toen hij gisterenavond laat thuiskwam. Het hele huis zat onder een dikke, zwarte rook. De man maakte zich zorgen over zijn hond die nog binnen zat, maar het dier kon uiteindelijk op tijd vluchten.

De brand was ontstaan in de schoorsteen. De bewoner had zijn kachel laten branden toen hij 's middags vertrok en de schouw raakte oververhit. Omdat het huis een bungalow is, en dus alles op het gelijkvloers is, zorgde de brand voor enorm veel brand- en rookschade. Ook de isolatie en het platte dak vatte vuur. Het hele huis zit onder het roet en is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De man zal voorlopig bij zijn vader verblijven die in de buurt woont.