Zemst richt ontspanningsplekje in aan Barebeek na bevraging van inwoners

Zo starten binnenkort de werken aan een ontspanningsplekje aan de Barebeek en de Molekensbeekvoetweg. "Daar worden banken geplaatst. Er waren ook veel voorstellen om daar een hondenlosloopweide te maken, maar dat kunnen we niet daar niet realiseren, doordat er op die locatie veel vogels broeden", weet burgemeester Geerinckx. "We gaan daarom op zoek naar een andere plek in Elewijt, zodat er op termijn toch zeker een hondenlosloopweide in Elewijt kan komen, want daar was toch veel vraag naar."

In 2024 zal de omgeving van de Gasthuishofweg in Hofstade aangepakt worden en in 2025 de Watermolenstraat in Weerde. Daarna volgt de hoek Larestraat-Kapelstraat in Laar. Het plekje aan de Barebeek zou deze zomer klaar zijn.