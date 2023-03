Ziekenhuis Ieper test drones om labostalen te vervoeren

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper zal drones uittesten om labostalen te vervoeren. Er komt een luchtverbinding met drones tussen het dialysecentrum in Diksmuide en de hoofdcampus in Ieper. Op het dak van het ziekenhuis komt er een landingsplaats voor drones. Als de drone uit Diksmuide met een staal arriveert, gaat die volledig automatisch naar het labo. Er hoeft dus niemand op het dak.