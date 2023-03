Zware regen zet noodtenten van slachtoffers aardbeving onder water in Turkije

"De Syrische regering en de internationale gemeenschap zijn er niet in geslaagd om een pauze in te voeren in de vijandelijkheden en hebben daardoor de weg naar hulp bemoeilijkt via elke mogelijke weg". De VN had kunnen handelen zonder een akkoord af te wachten om de grenzen over te steken, stelt het rapport.

"Een beslissing van de Veiligheidsraad was niet nodig aangezien het ging om mensen in een uitzichtloze situatie", klinkt het. "Het ging om een aardbeving en dat geldt volgens juristen als "bijzondere omstandigheden" waardoor grenzen mochten worden overschreden."