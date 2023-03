Twee gewonden bij zware botsing tussen twee wagens in Esen

Het ongeval gebeurde gisteravond in de Klerkenstraat in Esen. De ene auto wou de andere inhalen, maar dat liep mis. Ze botsen tegen elkaar en kwamen naast de weg terecht. Eén van de auto's werd weggeslingerd tegen een elektriciteitspaal. Die knakte af waarna de auto op de zijkant in een weide terechtkwam.

De vier inzittenden konden zelf beide auto's verlaten en verwittigden de hulpdiensten. De twee erg jonge bestuurders uit Houthulst werden naar het ziekenhuis overgebracht.