20ste editie van internationaal straattheaterfestival De Gevleugelde Stad Ieper: "Artiesten komen hier niet voor mijn schone ogen, maar om contracten af te sluiten"

"We kijken nooit naar het land van herkomst, maar naar de kwaliteit. De Gevleugelde Stad is een begrip geworden in de wereld van straat- en circustheater. We hadden nooit durven dromen dat we wereldtop zouden worden", zegt initiatiefnemer Jan Victoor.

"Bij ons komen de artiesten gratis en moeten ze hun verblijf zelf betalen. Eens ze hier zijn, dan staan wij ten dienste van de artiesten. Zij moeten enkel denken aan hun voorstellingen, wij zorgen voor de technische omkadering. We steken ook heel wat werk in het uitnodigen van organisatoren uit heel Europa en daarbuiten. Ze komen hier niet voor mijn mooie ogen of voor het Ieperse publiek, maar om contracten af te sluiten", zegt initiatiefnemer Jan Victoor.

Ondertussen gaat de naam van de Gevleugelde stad rond in Europa. "We proberen ieder jaar bij te sturen en beter te worden. Organisatoren vertellen aan groepen; ga naar Ieper als je wil doorbreken. Ze krijgen hier ook een T-shirt. Ik zie vaak artiesten op festivals die dat T-shirt met trots dragen. Ze geven dan een signaal: 'Ah, jij was daar ook in Ieper. In welk jaar?' Ik blijf daar nog altijd verwonderd over", zegt Victoor.