Bankaandelen krijgen opnieuw klappen op de beurs, aandeel van Zwitserse bank Credit Suisse in vrije val

De voorzitter van Crédit Suisse, Axel Lehmann, zegt dat de bank geen staatssteun nodig heeft. "Dat is geen topic", klonk het op een conferentie voor de banksector in Saoedi-Arabië. "We beschikken over sterke kapitaalratio's en een sterke balans". Volgens Lehmann heeft de bank ook al "haar medicijn" genomen, waarmee hij verwees naar het herstructureringsplan dat in oktober werd bekendgemaakt.



Gisteren had de CEO van Crédit Suisse beleggers al opgeroepen om geduld te hebben, want het plan om opnieuw winstgevend te worden heeft volgens hem drie jaar tijd nodig. Crédit Suisse leed vorig jaar nog een verlies van 7,3 miljard Zwitserse frank (bijna 7,4 miljard euro). Heel wat klanten halen geld van hun rekening wegens zorgen over de toekomst van de bank. Crédit Suisse is vorige maand wel een campagne opgestart om spaargeld terug te winnen.