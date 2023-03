Afvalophalers redden spartelende karper uit GFT-container in Lochristi

De drie afvalophalers van IDM keken raar op toen ze bovenop een stapel GFT-afval in Lochristi een karper zagen liggen. “We stelden vast dat het dier nog wat spartelde”, vertelt chauffeur Kris Weyn. “We hebben dan de bewoner proberen aan te spreken, maar er was blijkbaar niemand thuis. Dan hebben we de vis in een plas gelegd en er wat water over gegoten. Daarna hebben we hem in een emmer meegenomen en in een beek uitgezet. Hij is dan wat op krachten gekomen en kort daarna is hij weggezwommen.”