Schoonheidssalon in Wilrijk moet 3 maanden dicht na aanslag met brandbom: "Gevaar voor de buurt" 

Volgens de burgemeester vormt de zaak een groot risico voor de veiligheid van buurtbewoners of toevallige voorbijgangers. Het schoonheidssalon is bovendien gevestigd in een woonpand, in een wijk met gezinswoningen en appartementen. Het ligt ook op een route met wandellocaties en er zijn verschillende horecazaken in de buurt en onderwijs- en zorginstellingen. De Wever legt daarom een exploitatieverbod op van minstens drie maanden. Na die periode volgt er een evaluatie om te bekijken of het verbod al dan niet verlengd moet worden.