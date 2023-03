Arbeiders vinden oorlogsbom tijdens wegenwerken in Westende

In de Lombardsijdelaan aan de kerk van Westende hebben arbeiders een oorlogsbom gevonden bij het openbreken van de straat. De bom is één meter lang en heeft een diameter van 30 centimeter. Op dit moment zit de bom vast in het beton. "Wij zijn meteen ter plaatse gekomen en hebben enkele foto’s doorgestuurd naar DOVO. Zijn gaan nu onderzoeken wat er met de bom moet gebeuren", zegt Frank Delva, waarnemend korpschef bij de politie van Middelkerke.

Om veiligheidsredenen moesten de arbeiders de plaats verlaten. Op dit moment worden er nog geen evacuaties uitgevoerd. "De politie stelde wel een perimeter in van 100 meter. Het zou kunnen dat we de buurt toch gaan moeten evacueren als de DOVO de bom moet manipuleren", vult Delva aan.