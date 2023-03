Assenede verlaagt prijs van maaltijden in sociale restaurants OCMW

Assenede verlaagt binnenkort de prijs voor een maaltijd in de dorpsrestaurants van het OCMW. Vanaf 1 april betalen mensen met een laag inkomen een halve euro minder voor soep, een warme maaltijd en een dessert. Dat kost dan samen 6 euro in plaats van 6.5 euro. Andere inwoners betalen vanaf dan wel een euro meer, dus 7.5 euro in totaal.

"Voor wie elke dag komt eten en een beperkt inkomen heeft, maakt die halve euro absoluut het verschil", zegt schepen Lieselotte Van Hoecke (SamenPlus). "Voor mensen die het niet breed hebben is er nog vaak een financiële drempel. Door de verlaging van de prijs, proberen we ons aanbod zo laagdrempelig mogelijk te houden."

Assenede heeft 4 dorpsrestaurants, ook eentje in deelgemeenten Oosteeklo, Boekhoute en Bassevelde. Elke dag komen er 50 inwoners eten. De gemeente verlaagt de prijzen van de maaltijden, ook al is het duurder geworden om de maaltijden te maken, en om de gebouwen van de restaurants te onderhouden.