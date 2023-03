Bestuurder botst tegen gevel van gelijkvloers appartement in Balen "door niesbui"

Rond 21.15 uur is er een ongeval gebeurd op de Molsesteenweg in Balen. Een auto botste er tegen de gevel van een gelijkvloers appartement. De bewoner lag al te slapen en werd gewekt door de klap. "Ik dacht dat er iets gevallen was omdat er veel lawaai was. Maar toen ik in de living kwam, zag ik dat alle stenen in het rond lagen en dat de tafel van de ene naar de andere kant was gevlogen. Dat was heel even schrikken. Ik wist niet wat er gebeurde."