Behandeling borstkanker in niet-erkende borstkliniek zal niet meer terugbetaald worden, kondigt minister Vandenbroucke aan

Daar is volgens een grote studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) de kans om aan borstkanker te overlijden in de eerste vijf jaar na de diagnose, 30 procent groter dan in een erkend centrum. Minister Vandenbroucke is niet blind voor die conclusie en kondigt meteen maatregelen aan. "Levens redden, daar gaat het om. En als uit de studie blijkt dat een patiënt een aanzienlijk hogere overlevingskans heeft in een van de 72 erkende borstklinieken die ons land telt, dan is de conclusie glashelder", klinkt het.

"Dan mogen die behandelingen voor borstkanker in de toekomst enkel nog in die erkende borstklinieken plaatsvinden. De ziekenhuizen die zichzelf omschrijven als een borstkliniek zonder dat ze die erkenning op zak hebben, hoeven in de toekomst niet meer te rekenen op een terugbetaling voor de behandeling van borstkanker," stelt de minister.

Voor alle duidelijkheid: voor wie al in behandeling is in een niet-erkend centrum, verandert er niets. Het gaat enkel over toekomstige patiënten. Wie al in behandeling is in een niet-erkend centrum, krijgt wel de raad om een switch naar een erkende borstkliniek te overwegen en te bespreken met de behandelende arts.