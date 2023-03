Woning onbewoonbaar na brand door blikseminslag in Betekom: "Eerst overlijdt mijn man en nu dit"

Een blikseminslag heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een zware woningbrand veroorzaakt op de Werchtersesteenweg in Betekom. Een bijgebouw met daarin de keuken en de badkamer is volledig in de as gelegd. "Mijn mama is wakker geworden van de rookmelder. Het hele huis hing op dat moment al vol met rook", vertelt Timothey Camps. "De brandweer heeft de hele nacht moeten blussen. Waarschijnlijk is de bliksem ingeslagen op de elektriciteitskast en is de brand op die manier ontstaan." De Hulpverleningszone Oost vermoedt ook dat de bliksem aan de oorzaak ligt van de brand.