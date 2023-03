Mo warmt peuters en kleuters uit Niel op voor hun eerste schooldag ooit 

Het Huis van het Kind van Niel schakelt de hulp in van het figuurtje Mo om de overgang naar de eerste schooldag bij peuters en kleuters te versoepelen. In een informatieboekje leidt Mo de kinderen met behulp van foto's rond door de twee kleuterscholen van Niel. "Maar dat is niet alles", legt schepen voor Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA) uit. "Het boek bevat ook heel concrete tips, bijvoorbeeld over wat er het best in je brooddoos zit. Verder zijn er ook doe-opdrachten rond hygiëne en andere thema's om de kinderen samen met hun ouders en onthaalouders voor te bereiden op de grote stap."