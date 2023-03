Boudewijn Seapark in Brugge vrijgesproken voor dodelijk arbeidsongeval

De Brugse strafrechtbank heeft het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels bij Brugge vrijgesproken voor een dodelijk arbeidsongeval. Een medewerker van 26 stierf in 2020 na een zware schok terwijl hij in een zekeringkast werkte. Omdat het pretpark hem duidelijk gevraagd had om de taak aan een externe firma over te laten, wordt het vrijgesproken.