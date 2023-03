Bouw brug van 4,5 miljoen over Watersportbaan in Gent is begonnen: "Een nieuwe landmark in de stad"

"Het is een enorm complex ontwerp op een bijzondere plaats in Gent. De eerste plannen vielen te duur uit en we hebben bijgestuurd. Dit wordt een erg belangrijke fietsas in Gent die van Oostakker, over de Nieuwe Dokken via de Bloemekenswijk en Mariakerke naar de stationsbuurt loopt. Er komen veilige oversteekplaatsen en, omdat er veel lopers zijn op deze locaties, ook onderdoorgangen zodat ze de brug niet over moeten", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). Er wordt beperkte hinder verwacht, het verkeer dat de stad uit wil rijden via de Zuiderlaan zal tijdelijk moeten omrijden.