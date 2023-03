Identiteit Reuzegommers circuleert online: hoe beslissen journalisten of ze de identiteit van beklaagden bekendmaken?

Een laatste criterium waar journalisten hebben gezegd rekening mee te houden, is maatschappelijke re-integratie. "Het is veel makkelijker om iemand die 15 jaar achter de tralies verdwijnt te identificeren, dan iemand die straks weer de samenleving in moet", zegt Pauwels.

Om zijn punt te verduidelijken, geeft Pauwels een extra voorbeeld: het chiromeisje uit Kessel-Lo dat ongewenst zwanger geraakte en haar pasgeboren baby achterliet. De baby stierf, het meisje werd veroordeeld. "Toch heeft VRT nooit haar foto of naam volledig genoemd, precies omdat het vrij duidelijk was dat ze niet lang achter de tralies zou zitten, dat ze snel terug in de samenleving zou komen. Dat is dan in die context misschien ook wel verantwoord".