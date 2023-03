Buurtcomité eist dat Gent toch lokale trajectcontrole invoert: "De stad breekt belofte"

Hoe het ook zij, het lijkt er niet op dat er snel een trajectcontrole komt op de stadswegen in Gent. Dat geldt overigens niet enkel voor de Sint-Denijslaan, ook de aangekondigde trajectcontrole in Sint-Kruis-Winkel wordt niet uitgevoerd. "Er zijn nu gewoon nog te veel obstakels", stelde schepen Filip Watteeuw (Groen) eerder. "Het is onduidelijk wie de boetes moet verwerken en innen. Er zijn daar Vlaamse beperkingen. En, federaal lopen er onderhandelingen over nieuwe ANPR-camera’s, die zijn nodig om de controle te kunnen opzetten. Daar moeten we dus op wachten."

Watteeuw benadrukte wel dat hij het idee genegen blijft. "Het is zonde, want een trajectcontrole kan zeker helpen om de verkeersveiligheid te verhogen". Uitstel lijkt dus geen afstel, maar een nieuwe timing is er nog niet. "We zullen het op de agenda blijven plaatsen tot er schot in de zaak komt", besluit Verbanck.