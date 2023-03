Erhan Demirci over comedybenefieten voor 12-12: "We lachen niet met de ramp, moppen over de geldinzameling kunnen wel"

In de backstage is het voor en na de benefietshows gezellig keuvelen, maar niet per se over de aardbeving in Turkije en Syrië. "Sommige collega's vragen wel naar de situatie in het rampgebied, of ze willen weten welk project ik heb gekozen om de opbrengst aan te schenken. Maar we lachen vooral wat af. Het is gezellig, met zo veel collega's samen in de backstage. Zoiets maak je als Vlaamse comedian zelden mee."