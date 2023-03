Consortium 12-12 haalt in maand tijd 13,5 miljoen euro op voor slachtoffers van aardbevingen in Syrië en Turkije

Het Belgische Rode Kruis/Rode Kruis-Vlaanderen, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België en UNICEF België waren al actief in de regio voor de aardbeving, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) "de grootste natuurramp in een eeuw" is. Daardoor waren ze in staat om snel te reageren.