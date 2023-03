Heisa over proefproject in Indonesië: tieners moeten al om 5.30 uur in de les zitten

Maar tegelijk verandert ook het slaap- en waakritme. De productie van melatonine, het hormoon dat ervoor zorgt dat we ons slaperig voelen, komt bij pubers pas vrij laat in de avond op gang. Het verklaart voor een stuk waarom ze zo laat wakker blijven. Anderzijds verklaart het ook deels waarom ze 's morgens lang durven uit te slapen en maar moeilijk wakker te krijgen zijn. Hun lichaam en hun brein zijn biologisch gezien dan nog volop in slaapstand. Niet ideaal om dan vroeg aan de dag te moeten beginnen.

Veel pubers slapen nu te weinig. Sommige slaapexperts en pedagogen pleiten ervoor om het startuur van scholen voor adolescenten wat te verlaten, zodat het beter afgestemd is op hun ontwikkeling, en waardoor ze ook beter tot leren zouden komen. De American Academy of Pediatrics, de Amerikaanse beroepsvereniging van kinderartsen, stelde in 2014 voor om middelbare scholen om 8.30 uur of later te laten beginnen, om tieners genoeg slaaptijd te gunnen.