Opvolger voor festival Wild in 't Park in Herent: H'arena 3020, kleinschaliger en breder

In Herent is er een opvolger voor het fesitval Wild in’t Park. De organisatoren van het muziekfestival kondigden eind vorig jaar aan er na 15 jaar mee te stoppen. Het populaire festival was voor de organisatoren te groot geworden en het was ook moeilijk om genoeg vrijwilligers te motiveren. De opvolger heet H'arena 3020 en zal kleinschaliger zijn. Het zal ook geen puur muziekfestival meer zijn. Zo zal er ook plaats zijn voor comedy.