Van memes tot sketchprogramma: het verhaal achter "Dansaertvlamingen", waar lachen met de millenials centraal staat

“De stockfoto’s die ik gebruik bij de Instagramposts hebben me geïnspireerd voor het uiterlijk van mijn personages in de reeks, zoals Philippe de Meerwaardezoeker. We hebben voor de cast niet gezocht naar mensen met een bepaalde look. Of je een “Dansaertvlaming” bent of niet, heeft meer te maken met styling."

"We hebben gekozen voor mensen die geloofwaardig comedy kunnen brengen. Bert Janssens en Jade Mintjens ken ik van bij “De Ideale Wereld”, waar ik met hen heb samengewerkt. Ik vind Bert één van de beste acteurs van Vlaanderen. Veel topacteurs die in onze pilootaflevering zaten, zitten ook effectief in de reeks, zoals Lize Feryn, Hakim Chatar en Saar-Niragire De Groof."