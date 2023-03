Voormalige vloeiweiden De Holen in Pelt beschermd als cultuur-historisch landschap

Het netwerk van sloten voor de aanvoer van kanaalwater is rond 1850 aangelegd in De Holen in Neerpelt. Zo kon kalkrijk water uit het kanaal aangevoerd worden, met de bedoeling om de schrale heidegrond vruchtbaarder te maken zodat er gras kon groeien. Maar de opbrengst lag lager dan verwacht, en verdwenen deze 19de-eeuwse wateringen op de meeste plaatsen al weer vrij snel. Daardoor zijn er vandaag nog maar weinig overblijfselen van. Zo werden er in De Holen populieren aangeplant, maar het systeem van sloten en grachten is er nog altijd. En in het gebied komen bijzondere bloemen en planten voor.