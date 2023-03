Na 4 AB's en hoofdpodium Rock Werchter nu ook de Lotto Arena: de hype rond XINK is compleet

"Toen Thomas ons allemaal belde om te polsen of we het zagen zitten, was de goesting er direct bij iedereen. De cruciale vraag was of er na al die jaren nog iéts was tussen ons vieren als rockgroep. De magie kwam in het repetitiekot snel terug, toen we zonder veel voorbereiding onze oude nummers begonnen te spelen. Toen wisten we: we gaan dit écht doen."