De Smaakhal in Diest lokte al 3.000 bezoekers: “Een onverhoopt succes”

"We hadden ingeschat dat het een succes ging zijn, maar dit is een onverhoopt succes", vertelt schepen van Toerisme Geert Cluckers. "We zijn zelf verbaasd hoeveel aanbod er is, zelfs producten die we voordien nog niet kenden zoals een lokale likeur en vlees van een hoeve uit de buurt."

Normaal was het de bedoeling om De Smaakhal tijdelijk te openen, maar door het succes wordt de overdekte markt na de zomer opnieuw georganiseerd. "Mensen kunnen ook ideeën insturen en daaruit kiezen we een thema om na de zomer mee verder te gaan", vertelt Cluckers. "Er zijn zelfs scholen met een kook- of hotelafdeling die ons hebben laten weten dat ze mee willen doen."