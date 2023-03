De vijf boeken van de week: het debuut van Maaike Neuville, de vroegste Congolese roman en de nieuwe Michel Houellebecq

Paul Lomani-Tshibamba (1914-1914) wordt geboren in Brazzaville (Republiek Congo) maar groeit op in Belgisch Congo. Zijn vader begeeft zich in de stedelijke kringen van de évolués. "Dat zijn mensen die zich assimileerden aan de Europese waarden en normen. Ze spraken Frans, droegen westerse kleren en aten met mes en vork. Ook al kregen sommigen het wettelijke statuut van évolué, toch bleven ze tweederangsburgers", legt Kanobana uit op Klara.

Lomani-Tshibamba wordt schrijver en journalist en komt door zijn kritiek op de koloniale overheid meerdere malen in de problemen. Hij vraagt zich af wat de toekomst van Congo zal zijn na de onafhankelijkheid. Ook in het postkoloniale Congo is hij kritisch voor het regime van Mobutu. "Hij ziet dat een heleboel dingen zich herhalen. Dat alles wordt doorgezet, in een andere vorm, maar met dezelfde resultaten. Dat zal ervoor zorgen dat hij vlucht uit Congo en in België terechtkomt, waar hij ook zal overlijden", vertelt Kanobana.