Dierenrechtenactivisten voeren actie tegen komst zalmkwekerij in Oostende

Eerder gaf de provincie al groen licht voor een omgevingsvergunning voor de kwekerij. Maar het is Vlaanderen die beslist over de definitieve vergunning. "We willen allemaal hetzelfde en dat is dat minister Zuhal Demir (N-VA) de beslissing om een omgevingsvergunning te geven terugdraait", zegt Van Campenhout.