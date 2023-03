Dieven viseren zes auto’s in één nacht in Diegem: “Laat geen waardevolle spullen achter, sluit goed af en zorg voor verlichting”

In de Calenbergstraat en de Kosterstraat in Diegem hebben dieven in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in zes auto’s. “Het gaat hier niet over specifieke merken of type voertuigen die geviseerd worden, het zijn willekeurige voertuigen waarvan men de ruit heeft ingeslagen en de auto doorzocht. Er is één laptop gestolen”, legt Catherine Bodet, woordvoerster van de lokale politie Vilvoorde Machelen.

“We raden aan om geen waardevolle spullen in de voertuigen te laten, ze goed af te sluiten en als het voertuig op de openbare weg staat, te zorgen voor voldoende verlichting. Want de diefstallen gebeuren meestal in de bedrijvenzone, waar minder mensen wonen en dus minder licht en sociale controle is", aldus Bodet