Dit doen jaren van toeristenritjes op de rug met een olifant

Pai Lin belandde in 2006 in het opvangcentrum in Hua Hin, op 2,5 uur van de Thaise hoofdstad Bangkok. Haar vorige eigenaar had haar opgegeven omdat ze te traag was, altijd pijn had, en niet goed meer kon werken. Ze is intussen 71 jaar en leeft samen met 24 andere geredde olifanten in het opvangcentrum.

WWFT omschrijft haar als een introverte olifant die graag op zichzelf is, niet echt het gezelschap van de andere olifanten opzoekt, maar wel graag aandacht van mensen krijgt. "Met haar fysieke misvorming zal ze moeten leven, maar ze maakt het goed."