Specialisten bezorgd over "hobbydetectoristen" die vondsten niet aangeven: "Verliezen dagelijks wetenschappelijke gegevens"'

Het International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage (ICOFORT), een UNESCO-adviescommissie, is bezorgd over hoe slagveldsites in Vlaanderen worden bezocht door mensen met een metaaldetector. In een open brief aan Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) klaagt ze de huidige situatie aan. Het probleem: van de meer dan 7.000 "hobbydetectoristen" in Vlaanderen doet slechts een tiental van hen ook een melding bij de overheid als ze iets gevonden hebben.