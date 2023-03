1 jaar vogels en woestijnratten in de klas in Heist-op-den-Berg: "Onze kinderen zijn verantwoordelijker geworden door voor de dieren te zorgen"

De dieren hebben ook een plekje in het hart van de leerkrachten kunnen veroveren volgens juf Wendy. "Het gaat heel goed. Ik heb vogeltjes in mijn klas die de hele tijd fluiten. De kindjes vinden ze heel mooi en ikzelf neem ze tijdens de vakantie ook mee naar huis." Andere leerkrachten spreken dan weer een beurtrol af volgens directrice Kulava. "Tijdens de vakanties worden de dieren in een klaslokaal geplaatst. De leerkrachten spreken dan een beurtrol af om ze te voederen en een oogje in het zeil te houden. Zo is er ook een betere band tussen onze leerkrachten."