Evenementenzone rond stadion Anderlecht levert gemeente veel geld op

Die is van toepassing op wedstrijddagen in het stadion tijdens een bepaald tijdslot. Wie dan langer dan een uur parkeert in de evenementenzone moet 5 euro betalen per half uur, maar voor de omwonenden met een bewonerskaart of andere houders van een geldige vergunning zijn die tarieven niet van toepassing. De totale evenementenzone telt ongeveer 4.650 gereglementeerde parkeerplaatsen, waarvan zo’n 2.150 plaatsen in de betalende zones.