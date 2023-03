Gids voor wandelroute GR 12 volledig vernieuwd, omwille van nieuwe wandelwegen in Brussel

De GR 12 is naast de GR 5 - die naar de Middellandse Zee trekt – een van de populairste wandelroutes. Daardoor was de gids al een hele tijd uitverkocht en was het nu tijd voor deze vernieuwing, met nieuwe foto’s en andere wandelpaden.

De meeste trajecten van de lange afstandsroutes gaan langs natuurgebieden, maar in grootsteden als Brussel moet men op zoek naar alternatieven. “De grootste moeilijkheid is een stad binnen en buiten wandelen om dan de grote wegen te vermijden. In Brussel gebeurt dat in het noorden via Grimbergen in Vlaams-Brabant en zo langs het Park van Laken en in het zuiden via de groene parken in Ukkel en Beersel naar het Hallerbos”, zegt Depooter.