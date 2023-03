Groot tekort aan buschauffeurs bij Oost-Vlaamse autobusbedrijven : 270 openstaande vacatures

Er zijn in Oost-Vlaanderen 42 autobusbedrijven. En momenteel zoeken die in totaal ongeveer 270 buschauffeurs. Dat betekent dat elke onderneming gemiddeld 6 buschauffeurs tekort heeft.

Bij autobusonderneming Waaslandia in Beveren zijn er 27 openstaande vacatures voor buschauffeur. En dus zoekt het bedrijf zelf creatieve oplossingen. "We proberen nieuwe chauffeurs te rekruteren via allerlei kanalen", zegt Ben Van den Branden van Waaslandia. "En we nemen nu vooral mensen aan met een rijbewijs B, die dus gewoon met de wagen mogen rijden, en die leiden we dan zelf op tot buschauffeur, met een rijbewijs D. Ze volgen hier bij ons theorielessen, en ze leggen dan het theorie-examen af. Daarna krijgen ze opleiding manoeuvres en praktijk op de weg in het bijzijn van een rij-instructeur. En als ze het praktisch examen afgelegd hebben, kunnen ze met de bus de weg op."