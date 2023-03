In dit nieuwe ruimtepak zullen astronauten terugkeren naar het maanoppervlak

NASA was oorspronkelijk zelf nieuwe ruimtepakken aan het ontwikkelen en had in 2019 zelfs al een prototype voorgesteld. In 2021 bleek echter dat de ruimtevaartorganisatie de pakken niet op tijd zou klaar krijgen en dat het uiteindelijke prijskaartje meer dan 1 miljard dollar zou bedragen. Daarom werd beslist om de ontwikkeling toch uit te besteden.