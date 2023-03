Juridische experten bevestigen: "Pensioenextra's twee oud-Kamervoorzitters wel degelijk onwettig"

De speciale vertrekpremies die de voormalige Kamervoorzitters Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) hebben ontvangen, vallen wel degelijk onder de pensioenplafonnering, zoals die bepaald is in de wet-Wijninckx, luidt de conclusie van de juridische experten. Die hebben op vraag van de Kamer in twee rapporten de regeling doorgelicht.