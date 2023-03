Moord op 12-jarige Luise door leeftijdsgenoten schokt Duitsland, kinderpsychiater: "Nu vooral belangrijk om daders te begeleiden"

Net zoals in ons land worden deze daders niet strafrechtelijk vervolgd. "Wij gaan hier ook aan de slag om een analyse te maken van de risicofactoren en een inzicht te krijgen in wat zich heeft afgespeeld. Dit is niet een direct ticket naar een persoonlijkheidsstoornis. We moeten die jongeren de nodige vaardigheden aanbrengen. Hoe ga je om met ruzies of leeftijdsgenoten? Leren hulp vragen of contact leggen met volwassenen", legt Van Grieken uit. "Daar is begeleiding voor aangewezen en daarna maken we opnieuw een inschatting van de risico- en beschermende factoren."