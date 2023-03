Koppel uit Knokke-Heist bouwt wooncontainers voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne

Voor Lynn en Davy was het geen plezierreisje: “Vooral de nacht van 8 op 9 maart was woelig. Er waren toen heel wat luchtaanvallen. We hoorden de raketten overvliegen en blijkbaar werd er ’s ochtends rond 7.00 uur op amper één kilometer van onze slaapplaats gebombardeerd. De elektriciteit was toen ook al enkele uren uitgevallen. Volgens de lokale bewoners waren de ramen aan het daveren.”

Het koppel is intussen terug thuis bij hun 6-jarig zoontje, maar besloot om binnenkort terug te keren. “Want het werk is nog verre van af. Onze actie loopt gewoon door, en in september of oktober willen we terug naar Oekraïne.”