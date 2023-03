Lommel plaatst herbruikbare werfdoeken met Lommels dialect en toeristische tips rond werken aan bushalte

"De bedoeling is dat de werfdoeken vanaf nu hergebruikt worden bij andere werken. De werken aan het nieuwe buspaviljoen gebeuren pal in het centrum. Een werf is niet altijd even mooi om naar te kijken. De werfdoeken zorgen voor een mooier uitzicht", besluit Loots.

In september zou het nieuwe buspaviljoen aan het Kerkplein in Lommel klaar zijn. De stad investeert er zo'n 600.000 euro in.