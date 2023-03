Luchthaven Zaventem heeft fietsmanager om meer personeel op de fiets te krijgen

Steven Fagard uit Tildonk wordt de allereerste fietsmanager van Brussels Airport. Zijn doel is de luchthaven aantrekkelijker maken voor fietsers. In de eerste plaats voor de werknemers op en in de buurt van de luchthaven. Van de 24.000 werknemers daar, komt er nu zo'n 4 procent met de fiets. Dat cijfer moet omhoog.