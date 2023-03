Russische journaliste die op staatstelevisie protesteerde tegen de oorlog: "Wie daar nu nog werkt, heeft zijn ziel verkocht aan de duivel"

Maar die resultaten zijn niet representatief, zegt ze: "Als iemand van een onbekende de vraag krijgt of die wel of niet achter de oorlog staat, en die persoon net gezien heeft dat de vorige dag weer iemand gearresteerd is omwille van zijn mening, zal die niet op die vraag antwoorden. Of zelfs als hij of zij tegen de oorlog is, zeggen, "Ja, ja, ik sta erachter." Het is net alsof we weer onder Stalin leven. In de keuken wordt er gefluisterd, maar al wie openlijk zijn mening verkondigd, gaat in ballingschap of wordt in gevangenis gegooid. Als het niet bij de eerste keer is, dan wel bij de tweede."