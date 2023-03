Meer dan 150 zorg- en welzijnsorganisaties beloven om duurzamer te werken

De zorgsector is verantwoordelijk voor vijf procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De Green Deal moet dat cijfer naar beneden halen. "Ik roep de hele zorgsector op om mee ambassadeur te zijn en in te tekenen", zegt minister Hilde Crevits, "van onthaalouder tot ziekenhuis. Met kleine acties zoals slim afvalbeheer of energiebesparende infrastructuur kunnen we mee het verschil maken."